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وزارة الصحة: الإصابات النشطة بكورونا ترتفع لـ9268.. والحرجة 1352

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تسجيل 1020 إصابة جديدة..

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس المستجد في المملكة، إلى 9268 حالة، بينما سجلت 1352 حالة حرجة، وذلك بحسب تقريرها اليومي عن إصابات الجائحة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، و908 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 429389، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 413010، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7111 حالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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