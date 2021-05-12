وزارة الصحة: الإصابات النشطة بكورونا ترتفع لـ9268.. والحرجة 1352

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى 9268 حالة، بينما سجلت 1352 حالة حرجة، وذلك بحسب تقريرها اليومي عن إصابات الجائحة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، و908 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 429389، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 413010، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7111 حالة.

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