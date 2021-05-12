الصحة: إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19) في المملكة، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1020) حالة مؤكدة وتعافي (908) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9268) حالة منها (1352) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (429389) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (413010) حالات، كما تم تسجيل عدد(13) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7111) حالة، رحمهم الله جميعًا، فيما تم إجراء (71040) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏