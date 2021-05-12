صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتقدم أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والخير .

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