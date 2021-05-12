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صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

صحيفة “متابعات الخليج 365” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتقدم أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والخير .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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