قصف غزة.. 5 قتلى جدد والدمار يطال 1500 وحدة سكنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 فلسطينيين منهم امرأتان، في تجدد الغارات الإسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن فلسطينيا قُتل وأصيب آخر في قصف مدفعي شرق رفح، سبقه مقتل امرأتين وعدة إصابات في قصف بناية سكنية غرب خانيونس، ومقتل فلسطينيين باستهداف سيارة شرق المدينة.



وقصفت الطائرات الإسرائيلية بناية من عدة طوابق في غزة وسوتها بالأرض.



ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة القتلى بغزة إلى 53 شخصا منهم 14 طفلا و3 نساء على جانب إصابة 320 آخرين.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 1500 وحدة سكنية و52 مقرا حكوميا تعرضت للدمار أو الأضرار في قطاع غزة.

وفي إحصاء لنتائج الغارات الإسرائيلية على القطاع، قال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه إن القصف على قطاع غزة خلف خسائر مادية كبيرة، ودمارا واسعا بالبنى التحتية ومنازل المواطنين.

وأشار إلى أن القصف طال أبراجا ومنازل وبيوت سكنية وصل عددها إلى أكثر من 500 وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن 1000 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

وبين أن برجين سكنيين تعرضا للتدمير الكلي فيما تم تدمير 12 مقرا إعلاميا في أحد هذه الأبراج، فضلا عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.

ووثق البيان قصف 52 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة.

وأكد تضرر 7 مدارس بشكل بليغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومحطة تحلية المياه شمال غزة جراء القصف الشديد في محيطها.

وأشار إلى قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار، إلى جانب قصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت 2 مليون دولار.

كما تضررت أكثر من 50 سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقريبية للخسائر وصلت نصف مليون دولار.

وأكد استمرار إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.

إلى ذلك، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له بالوقف الفوري وغير المشروط للعدوان على قطاع غزة.

وحذر المركز في بيان له بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، مطالبا أيضا بوقف الاعتداءات في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى واحترام حرمته وقدسيته.