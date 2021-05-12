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عيد الفطر ينعش أسواق الحلويات في الباحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

عيد الفطر ينعش أسواق الحلويات في الباحة

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - واس

تشهد أسواق الحلويات بمنطقة الباحة انتعاشاً وحراكاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك, حيث يحرص الأهالي على شراء الحلويات التي تعد تقليداً ليس في الباحة وحدها بل في أرجاء المملكة كافة.

عيد الفطر ينعش أسواق الحلويات في الباحة - متابعات الخليج 365

 

أنواع مختلفة في أسواق الحلويات 

وواكبت المراكز التجارية والمحلات المتخصصة في بيع الحلويات ذلك بتقديم أنواع مختلفة منها, فضلاً عن طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لاقتناء الحلويات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس , فيما يحرص البعض الآخر على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية.
كما تهتم الأسواق والمحلات بتوفير الأواني المختلفة الأنواع والأحجام للمتسوقين لتقديم الحلويات في شكل وميزة تختلف عن غيرها.

عيد الفطر ينعش أسواق الحلويات في الباحة - متابعات الخليج 365 أسواق الحلويات في الباحة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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