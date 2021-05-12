أمير القصيم يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

برنامج التبرع بالأعضاء مبادرة إنسانية

وقال سموه :” إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتدادًا للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء”، داعيًا سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وحث سموه أبناء منطقة القصيم على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.

الاقتداء بالقيادة

يذكر أنه وفي مبادرة إنسانية، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا)، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية.

وتُشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، لفتةً حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تُعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المُجتمع السعودي، كما تأتي داعمةً لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها.

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