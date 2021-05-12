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نيابة عن الملك سلمان.. الوزير قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

نيابة عن الملك سلمان.. الوزير قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا

بعد فوز يوويري موسيفيني بولاية رئاسية جديدة

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس يوويري موسيفيني رئيساً لجمهورية أوغندا لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

نيابة عن الملك سلمان.. الوزير قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا - متابعات الخليج 365

ونقل الوزير قطان لفخامة الرئيس الأوغندي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وجمهورية أوغندا بالمزيد من التقدم والازدهار.

نيابة عن الملك سلمان.. الوزير قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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