جمعية الدعوة برفحاء تقيم 232 نشاطًا دعويًا وتوزع 1070 مادة خلال رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء ( حياة ) إحصائية البرامج الدعوية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1442 هـ.

وأوضحت الجمعية أنها نفذت 232 نشاطًا دعويًا وبرنامجًا علميًا، وتم توزيع 1070 مادة دعوية مختلفة، فيما تم توزيع 119 مصحفًا بعدة لغات.

كما كشفت الجمعية أنها قامت بإنتاج وتصميم 61 مقطعًا وتصميمًا دعويًا تم نشرها يوميًا خلال شهر رمضان.

فيما أعلنت عن إسلام 3 عاملات منزليات من جنسيات مختلفة؛ حيث بلغ إجمالي الداخلين في الإسلام منذ تأسيس الجمعية أكثر من 1587 مسلمًا ومسلمة على مدى عمر الجمعية.



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