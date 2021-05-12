إصدار وثيقة السفر.. «الجوازات السعودية» تجدد التذكير بالآلية

جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية إصدار جواز السفر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أريد إصدار جواز سفر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية، وفي حال عدم خدمتك، يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك».

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تسليم الجواز السعودي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ذلك عن طريق البريد السعودي واصل، أو من خلال مقار إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة.

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