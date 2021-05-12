وزارة «الشؤون البلدية»: 7 آلاف مخالفة للبروتوكولات الوقائية من كورونا

سجلت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 7,077 مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية الوقائية.

يأتي هذا في إطار الجهود المتواصلة لحماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد حيث نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (575,177 جولة ميدانية رقابية وتفتيشية)، على مدار شهر رمضان المبارك، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع العاملين بالمنشآت إلى التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات مستمرة في تنفيذ الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأهمية تعاون الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تعد من الأولويات، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.