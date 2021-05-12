لقاحات كورونا بالسعودية.. وزارة الصحة: تم إعطاء 11 مليون جرعة تطعيم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ11 مليون جرعة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن تطبيق «صحتي»، أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح، وحثت الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق (صحتي)، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت وزارة الصحة التأكيد على أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجانًا إسهامًا منها في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

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