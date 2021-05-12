220 جامعا ومسجدا لصلاة العيد بنجران

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران إدارة شؤون المساجد، عن أسماء المساجد التي ستقام بها صلاة العيد بمنطقة نجران ومحافظاتها، والتي بلغ عددها 220 مسجدًا، مشددًا على تطبيق جميع الاحترازات الصحية والوقائية تجنبًا لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 واتباع النصائح والتعليمات؛ والتي تنص على تجنب المصافحة وإحضار السجادة الخاصة بالشخص ولبس الكمامة والوضوء في المنزل وترك مسافة متر ونصف وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، مؤكدًا أن وقت الصلاة سيكون الساعة 5.46 صباحًا والمساجد هي على النحو التالي: •حي الخالدية جامع خادم الحرمين الشريفين جامع محمد بن إبراهيم آل شيخ جامع فهد العبدالله العقيل مسجد شماس بن عثمان • حي الفيصلية جامع البخاري جامع أحمد بن حنبل جامع محمد بن سعود جامع العسكري مسجد الشوكاني مسجد الملك سلمان مسجد الوليد بن جابر • حي الحضن جامع خالد بن الوليد • حي الأمير مشعل جامع الشيخ ابن باز جامع سليمان العزام مسجد مصعب بن الزبير مسجد أبو أيوب الأنصاري مسجد أسيد بن الحضير • حي سائلة غزال جامع الهداية جامع سعيد بن عامر الجمحي مسجد عامر الشعبي مسجد عبدالله بن زيد مسجد وعب بن أبي السرح • حي الحصينية جامع بنيان بن شويل جامع الحافظ بن كثير مسجد أبو الورد المازني • حي العريسة جامع عبدالرحمن المطرودي جامع عبدالله بن جعفر جامع ابن حران جامع الدعوة مسجد الغامدي مسجد أم حبيبة مسجد أنس بن اوس مسجد النجاشي مسجد فراس بن حابس • حي أبا السعود جامع الزبير بن العوام جامع الحسن بن علي جامع أبو داوود جامع عمر العليان مسجد بشر بن الحارث • حي دحضة جامع سعيد بن جبير مسجد أبو الحسنين جامع أبو بكر الصديق مسحد ذو النورين • حي تصلال جامع العنود جامع بلال بن رباح مسجد بن ماجه مسجد حبيب بن زيد بن عاصم مسجد خالد بن اساف مسجد محمد بن القاسم مسجد الأمير أحمد مسجد زياد بن لبيد مسجد الخير مسجد أبو العاص بن الربيع مصلى العيد بتصلال • حي شعب رير جامع نورة الدغيثر مسجد سعد بن معاذ • حي الجامعة جامع البغوي مسجد ابن ضبان مسجد ابن جبرين • حي الشرفة جامع محمد بن عبدالوهاب جامع عبدالعزيز بن فهد جامع عروة بن مسعود مسجد جابر بن سفيان مسجد اياس بن البكير • حي الغويلا جامع عبدالله آل سالم جامع الصحابة جامع العباس بن عبدالمطلب جامع الإمام مجاهد جامع النور مسجد اويس القرني • حي الضباط جامع أم ابراهيم الفارس جامع يوسف آل عفان جامع عليان العمر مسجد سليمان القوبعي • حي الضيافة جامع العلم جامع الفاروق جامع أبو حنيفة مسجد الفتح مسجد الطبري مسجد أم المؤمنين عائشة • حي الفهد الشمالي جامع عمر بن عبدالعزيز جامع محمد الحسون جامع صفية بنت حيي مسجد محمد الراجحي مسجد أبو طلحة الأنصاري • حي الفهد جامع الأمير عبدالعزيز بن فهد جامع الشافعي جامع علي بن أبي طالب جامع ابن تيمية جامع محمد بن صالح الوادعي مسجد معاذ بن جبل مسجد الأمير سلطان



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