342 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 908 حالات تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 908 حالات تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 342 حالة إصابة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 276 حالة، الشرقية 133، المدينة المنورة 56، عسير 55، جازان 48، القصيم 28، تبوك 26، نجران 16، حائل 14، الباحة 14، الحدود الشمالية 9، الجوف 3.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 429389 حالة، وإجمالي حالات التعافي 413010 حالات، وإجمالي الوفيات 7111 حالة.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9268 حالة والحالات الحرجة 1352 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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