329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع من 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن عدد التأشيرات الصادرة خلال الربع الرابع 2020 بلغ نحو 329 ألف تأشيرة عمل، مقارنةً بنحو 74.2 ألف تأشيرة صدرت في الربع الثالث من العام نفسه.

تأشيرات سوق العمل

وحسب نتائج النشرة، فقد شهد الربع الرابع من العام الماضي استخراج 98.2 ألف تأشيرة للعمالة من الرجال بنسبة 29.8% من إجمالي التأشيرات، مقابل 230.8 ألف تأشيرة للإناث (70.2%).

واستحوذ القطاع الخاص على 61.1% من التأشيرات (200.9 ألف تأشيرة)، مقابل 1.3% للقطاع الحكومي (4251) تأشيرة، فيما كانت بقية التأشيرات وعددها 123.8 ألف (بنسبة 38%) من نصيب الأفراد.

تأشيرات القطاع الخاص

ويشير التقرير إلى أن 87% من التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة لم تُستخدم، مقابل 9.5% من التأشيرات تم استخدامها، و3.6% تم إلغاؤها.



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