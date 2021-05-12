شكرا لمتابعة خبر عن «العدل»: انتقال ملكية العقار للورثة بعد وفاة صاحبه وإن لم تُدوّن أسماؤهم بالصك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنه بوفاة صاحب العقار تنتقل الملكية شرعا للورثة وإن لم تدون أسماؤهم صراحة على صك الملكية، ويمكن لكل منهم شراء نصيب الآخر.

وقالت الوزارة، أنه في حال الرغبة بتنازل جميع الورثة لشخص واحد من الإخوة، فبعد التأكد من أن صك العقار محدث يتطلب الإفراغ حضور المتنازل أو من يمثله وحضور المتنازل له أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة و الرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم إصدار بدل فاقد لصك حصر الورثة عبر مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي: http://najiz.moj.gov.sa، وطلب بدل مفقود ونسعد بتواصلك، ويمكن للورثة او من ينوب عنهم التنازل لمن يرغبون، ويلزم إحضار الرقم المرجعي، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.