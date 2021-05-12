شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: المملكة من الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إن المملكة من الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.

وأضاف، خلال حديثه بقناة "العربية"، أن المملكة نجحت في زراعة 3600 كبد و14197 كلية و458 رئة و477 قلب.

وأكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتدادًا لتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء وعنايتهما بمرضى الفشل العضوي.