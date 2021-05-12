شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»‏: يرتفع ويتضح الهلال في مساء أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الأربعاء، سيكون للهلال مكث لمدة اربعين دقيقة تقريباً، وفي مساء يوم الخميس أول عيد الفطر يرى مرتفعاً وواضحاً وجلياً لأن عمره كبير حينذاك.

وقال خالد الزعاق، أنه يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى بعد الزاوية بين الشمس والقمر إلى 7 درجات فأقل حتى يحدث الاقتران ويكون المحال في أقصى حالاته وعندها يولد الهلال الجديد.

وأضاف "الزعاق" أنه طوال شهر رمضان والقمر يسير خلف الشمس متجه من جهة الغرب إلى الشرق بشكل يومي؛ حيث يحاول القمر أن يدرك الشمس ليدركها في يوم 29 رمضان في تمام الساعة العاشرة مساءًا ليغرب القمر قبل مغيب الشمس، ولن يولد الهلال بعد، وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان سيمكث الهلال حوالي 40 دقيقة ويقع جنوب مغيب الشمس وشكله منحرف بانتصاب يسير.