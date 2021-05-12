شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون الإسلامية»‏ توجه الدعاة ومنسوبي المساجد بالتحذير من جهات مجهولة تجمع تبرعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بالتحذير من جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها تدعو إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك تزامنا مع بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري، وتحقيقاً لرسالتها الدعوية والإرشادية لحماية المجتمع.