شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "خيركم" وإذاعة القرآن يعلنان أسماء الفائزين بالمهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اختتمت يوم أمس الثلاثاء آخر حلقات برنامج المهرة للموسم السادس والذي تنظمه جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ويبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة منذ غرة شهر رمضان المبارك.

المسابقة التي تقام بهدف إبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة و تُنظمها الجمعية فاز بالمركز الأول لهذا العام ثامر العامري وحصل على مبلغ وقدره 25 ألف ريال ، فيما حصل عبدالله عطية الفائز بالمركز الثاني على 15 ألف ريال ، وذهبت 10 آلاف ريال للفائز بالمركز الثالث أحمد شحماميدوف ، فيما حصل صاحب المركز الرابع بسام الحبشي على جائزة مالية وقدرها 5 آلاف.

وحصل أصحاب المركز الخامس والسادس والسابع محمد العوذلي وعبدالمجيد سعيدان وأحمد عبدالحميد على جائزة ٣٠٠٠ ريال لكل منهم.

وفي مداخلته الهاتفية خلال الحفل الختامي هنأ المدير التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد فهد الحارثي الفائزين بالمسابقة ومشيدا ً بمسابقة المهرة في موسمها السادس وبالقائمين عليها ، مؤكداً أن هذه المسابقة المباركة هي امتداد لعناية ولاة الأمر حفظهم الله بكتاب الله وإقامة المسابقات القرآنية العالمية والمحلية لزرع التنافس بين حفظة كتاب الله وتكريمهم ودعمهم.

وأعلن الحارثي أن إذاعة القرآن ستقوم بتسجيل ختمة كاملة لكتاب الله بصوت الفائزين في مسابقة المهرة متمنياً لهم التوفيق والمثوبة.

و في السياق نفسه ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس طيّب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شاكرا ومقدرا جهودهم في إنجاح المسابقة ، ودعا المولى أن يرفع البلاء والوباء عن هذه البلاد الطاهرة مشيدا بالدور العظيم الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة وفق توجيهات القيادة الحكيمة لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا.

من جهته أوضح مدير عام خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أن مسابقة "المهرة" القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل حَظِيت بمتابعة كبيرة وإشادات واسعة من مختلف العالم الإسلامي ، كما هنأ جميع المشاركين بالمسابقة كونهم كانوا بصحبة القرآن طيلة الشهر وتنافسوا خير منافسة .

وفي كلمته خلال الحفل أشاد مدير عام إذاعة القرآن الكريم الأستاذ عبدالرحمن الشايع بالمسابقة والتي لَقِيَت على مدى الست سنوات وهو عمر انطلاقتها، أصداء واسعة وتفاعل المستمعين في العالم الإسلامي بجمال أصوات المتسابقين فيها؛ آملاً أن تستمر وتتوسع في السنوات القادمة .

يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الخمس أعوام الماضية على مستوى المملكة، وقد ضم مسابقة يومية نسائية تحمل اسم الماهرات بلغ مجموع جوائزها ١٥ ألف ريال ، وكل عام تتحدث فقرات البرنامج وتتنوع جوائزة لتحفيز الجميع على تلاوة وحفظ كتاب الله.