شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنتهي من تجهيز كافة المرافق للسائحين والمتنزهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أنهت أمانة المنطقة الشرقية كافة أعمال التزيين وتركيب المشغولات الجمالية والإنارة التجميلية المتنوعة، ووضع لافتات وبنرات التهنئة بالعيد، بالواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق والميادين والطرق، وأعمدة الإنارة في المنطقة الشرقية، هذا بالإضافة الى الانتهاء من صيانة وتزيين الدوارات والنوافير واستبدال وحدات الإنارة بوحدات LED وخاصة على المنطقة الخضراء لهذه الدوارات، كما أنهت الأمانة كافة استعداداتها في تجهيز الواجهات البحرية والحدائق والميادين من خلال أعمال الصيانة، والمزروعات المختلفة ما بين الأشجار والورود المختلفة، هذا بالإضافة الى أعمال الزينة والجماليات التي تضفي جمالا على المنطقة، بالتزامن مع خطتها في تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لمواجهة فايروس كورونا ، وخطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن الأمانة قامت بتهيئة 678 حديقة، حيث تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، و11منتزها و100 ممشى، و١٠ واجهات بحرية، و273 ملعب رياضي وساحات بلدية، وكذلك تهيئة كافة الشواطئ بالمنطقة، من حيث الجلسات البحرية وتجهيز الملاعب والحدائق وصيانة دورات المياه، وتكثيف أعمال النظافة، مع التشديد ومتابعة الجانب الرقابي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، من خلال وضع علامات إرشادية، ، بما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين مرتادي هذه الأماكن، وتطبيق جميع “البروتوكولات” الصادرة بهذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي على جاهزية جميع الحدائق والمرافق العامة السياحية والترفيهية، من خلال التعقيم والتطهير والنظافة، والصيانة، وكافة الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق.

وقال إن خطة العمل تتضمن أيضا تكثيف جولات رقابية نسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة كمراكز التجميل النسائية، وذلك للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالتعليمات، والبروتوكولات الجديدة الصادرة للمراكز النسائية.

وقال محمد الصفيان بأن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قد وجه في وقت سابق بتكثيف أعمال المراقبين ورفع مستوى الأداء الرقابي، من خلال الجولات الرقابية المكثفة، على كافة الأسواق والمجمعات التجارية، ومنافذ البيع، وتكثيف أعمال النظافة في كافة المرافق العامة بالمنطقة، والرفع بتقارير دورية أول بأول.

ودعا المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية الجميع الى ضرورة التعامل مع المرافق العامة بالشكل الأمثل والذي يضمن سلامة الجميع ويوفر لهم الاستمتاع بها والاستفادة منها، وكذلك الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية داخل هذه المرافق، منوها بأنه في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة حول تلك المرافق يمكنهم رفع الاستفسار أو البلاغ عن طريق مركز البلاغات ٩٤٠، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بالأمانة.