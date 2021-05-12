طقس 30 رمضان.. 3 مناطق تتأثر بهطول الأمطار حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء -الموافق 30 رمضان- إلى هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتديًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه يشمل مدينة الباحة، ومحافظات (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة)، والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة عسير، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل (أبها – أحد رفيدة - المجاردة - النماص - بارق – بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - محايل)، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأصدر المركز تنبيها إلى منطقة جازان تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء، وتشمل (الحرث – الدائر – الريث – العارضة – فيفا - هروب)

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية).

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