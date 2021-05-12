اللقاح «غير إلزامي».. تنويه من «الخطوط السعودية» حول السفر الداخلي

أكدت الخطوط السعودية أنه لا يشترط الحصول على لقاح كورونا في السفر الداخلي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل لا بد من اخذ اللقاح إذا بسافر داخل السعودية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي»، مضيفًا: «حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/ لم تثبت إصابته)».

وأضاف: «لمعرفة الاشتراطات المتعلقة بدخول المملكة العربية السعودية والتي تخضع للتحديث المستمر الدخول على الرابط (اضغط هنا) واختيار الوجهة المملكة العربية السعودية».

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