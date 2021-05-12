بدء «نوء الثريا».. و«الحيزان» يعدد خصائص المنزلة الأولى

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام نوء الثريا والذي يكون مدته 39 يومًا ويضم 3 منازل هي «الشرطين – البطين – الثريا»، كل منها ١٣ يومًا، مشيرًا إلى أن أولها هي منزلة الشرطين والتي تكثر فيها هبوب العواصف والرياح وتستمر فيها البوارح التي تمتاز بأنها رياح مستمرة غير مستقرة.

وقال الحيزان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "اليوم الأربعاء ١٢ مايو ٢٠٢١م بداية نوء الثريا بمنزلة الشرطين".

وأوضح خبير الأرصاد أن منزلة الشرطين في نوء الثريا وعدد أيامها (١٣) يومًا؛ ويسمى عند عامة أهل الحرث (ثريا القيظ) ويطلع من ناحية الشرق فجرًا ويغرب من ناحية الغرب مغربًا وعلامة طلوعه توسط سعد الذابح فجرًا والزبرة عشاءً أما رقيب الشرطين فهو الغفر يطلع من المشرق مغربًا ويغرب في المغرب فجرًا في نفس اليوم. ولفت إلى أنها سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية والمنزلة الأولى من منازل نوء (الثريا).

ومن خواصه نجمان بهما نجم صغير من النجوم الشامية وهو أولها، مشرا إلى أن العرب تقول (إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادت الجيران وبات الفقير في كل مكان) ومعنى قولهم حضرت الأوطان أي أنهم يرجعون من البوادي إلى أوطانهم ومياههم؛ لأن الغدران بالبوادي حينئذ قد قلت وجفت.

وأضاف: "سُميا شرطين لأنهم كالعلامتين وفي هذا النجم يميل الطقس إلى الدفء وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح وتستمر فيه البوارح وهي الرياح الشمالية الغربية المحملة بالغبار والأتربة والتي تمتاز بأنها رياح مستمرة غير مستقرة؛ لذلك فإن فرص تقلب الجو وهبوب الرياح المثيرة للغبار لا زال حدوثها متوافر ويمتد موسم هبوب البوارح من أواخر شهر (أبريل) حتى منتصف شهر (يوليو) وتظهر فيه حشرة اليعسوب الطائرة وتتكاثر فيه الضبان ويتوقف فيه عن غرس النخيل.

موجة علوية هابطة تعمل على إيجاد حالة من عدم الإستقرار الجوي "إن ثبتت" بأمر الله من يوم السبت القادم ١٣ فبراير ٢٠٢١م حيثُ من المتوقع هطولاً للأمطار في عدة قطاعات من المملكة و يصاحب ذلك نشاطاً بالرياح

نسأل الله تعالى أن يكون الواقع أفضل مما هو متوقع ونرى إتساعاً في رقعة الشمول pic.twitter.com/MBrI4hV04b — نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) February 10, 2021

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