الشؤون الإسلامية توجه الدعاة ومنسوبي المساجد بالتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بعموم مناطق المملكة بالتحذير من قيام جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها بالدعوة إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، تزامنا مع بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر يوم أمس الأول والمتضمن التحذير من جهات خارجية تدعوا لجمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون .

تعميم لوزارة الشؤون الإسلامية

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لعموم فروعها بمناطق المملكة تضمن التوكيد على الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بالتحذير من جمع التبرعات بطرق غير نظامية ، والتوجيه بنشر تصاميم إرشادية وتحذيرية بوسائل التواصل الحديثة ( تويتر ــ سناب شات ــ يوتيوب) عبر حسابات الوزارة الرسمية والجمعيات الدعوية بمناطق المملكة .

كما أكدت الوزارة على تضمين شعار السنبلة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليكون في جميع تفاعلات الجهات الحكومية لإعطاء جانب موحد من الجهات المختصة بالإعلان، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بجمع التبرعات في المملكة بالرسائل النصية والتغريدات .

خطب ومحاضرات وكلمات توعوية

وشدد التعميم على قيام منسوبي المساجد من أئمة وخطباء والدعاة بإلقاء خطب جمعة ومحاضرات وكلمات توعوية عقب الصلوات للتوعية بخطر جمع التبرعات أو إيصالها لجهات غير مرخص لها، وترغيبهم بالتبرع إلى الجهات الخيرية المعتمدة بالمملكة، والتنوية بالجهود التي تقدمها المملكة ودورها الرائد في العمل الإغاثي وفق عمل مؤسسي منظم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت عدداً من الدعاة للمشاركة بالقنوات الفضائية والإذاعية للتحذير من التبرع لجهات خارجية ، كما كثفت حملاتها التوعوية والإرشادية لحماية المجتمع من الانسياق خلف تلك الجهات الخارجية في إطار القيام بالواجب الشرعي من النصح والإرشاد وبيان خطر مخالفة توجيهات ولاة الأمر ــ وفقهم الله ــ والحث على الوحدة والمحافظة على الأمن والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول الإساءة للدين والوطن .

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