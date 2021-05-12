الشيخ المصلح يوضح كيفية إخراج زكاة الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما ورد في قوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}.

وأضاف المصلح أن جماعة من أهل العلم والمفسرين ذكروا أن المقصود بهذه الآية هو زكاة الفطر.

صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير

وجاء في الصحيح في حديث عبدالله بن عمر قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير “.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال “كنا نخرجها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وصاعاً من شعير وصاعاً من زبيب وصاعاً من تمر وصاعاً من أقط”.

الزكاة من غالب قوت البلد

وتابع الشيخ المصلح: “كان طعامهم الشعير والزبيب والأقط والتمر فإخراجها طعاما هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدر النبي القدر الواجب من الإخراج بأنه صاع، فإخراج زكاة الفطر في الأصل يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد”.



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