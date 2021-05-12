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شكرا لقرائتكم الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12
الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق.
مستجدات كورونا
وبالأمس أعلنت وزارة الصحة أنه تسجيل (999) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.
حالات التعافي
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (412,102) حالة ولله الحمد.
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