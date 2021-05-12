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الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة

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شكرا لقرائتكم الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة العربية في مختلف المناطق.

مستجدات كورونا

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة⁩ أنه تسجيل (999) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

حالات التعافي

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (412,102) حالة ولله الحمد.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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