الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

الصحة: تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق.

مستجدات كورونا

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة⁩ أنه تسجيل (999) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

حالات التعافي

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (412,102) حالة ولله الحمد.



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