شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12 ارتفاع أسعار الذهب في السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، صعوداً مدعوماً بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 221.36 ريال (59.03 دولار). الذهب عيار 21 كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 193.69 ريال (51.65 دولار). وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 166.02 ريال (44.27 دولار). وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.13 ريال (34.43 دولار).

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