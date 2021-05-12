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تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية خميس مشيط تغلق محلات جزارة مخالفة للاحترازات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. بلدية خميس مشيط تغلق محلات جزارة مخالفة للاحترازات

اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - خميس مشيط

تجاوباً مع ما نشر في “متابعات الخليج 365” بتاريخ 7 / 5 / 2021 م تحت عنوان: “عمالة تخالف المهن والإجراءات الاحترازية بمحلات الجزارة في خميس مشيط”، باشرت الفرقة الرقابية ببلدية الخميس تلك المحال المخالفة التي تم الإشارة إليها في الخبر وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

الرقابة المناوبة خلال عيد الفطر بيلدية خميس مشيط

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد لـ”المواطن” أنه تم مباشرة الملاحم المشار إليها في الخبر من قبل الفرقة المرابطة خلال أيام إجازة العيد وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال كافة المخالفات التي تم رصدها.

تجاوباً مع تطبيق النظام بحق محلات مخالفة للاجراءات الاحترازية بخميس مشيط

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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