تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية خميس مشيط تغلق محلات جزارة مخالفة للاحترازات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - خميس مشيط

تجاوباً مع ما نشر في “متابعات الخليج 365” بتاريخ 7 / 5 / 2021 م تحت عنوان: “عمالة تخالف المهن والإجراءات الاحترازية بمحلات الجزارة في خميس مشيط”، باشرت الفرقة الرقابية ببلدية الخميس تلك المحال المخالفة التي تم الإشارة إليها في الخبر وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد لـ”المواطن” أنه تم مباشرة الملاحم المشار إليها في الخبر من قبل الفرقة المرابطة خلال أيام إجازة العيد وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال كافة المخالفات التي تم رصدها.

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