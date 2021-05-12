النمر: الأزمات والصدمات العاطفية تسبب جلطات خطيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، عن أسباب حدوث جلطات القلب الحادة.

ارتفاع الكوليسترول في الدم

وقال النمر إن ارتفاع الكوليسترول في الدم من أهم أسباب الجلطات يليه التدخين ثم الظروف النفسية والاجتماعية.

وأضاف د. خالد النمر: “أن الخسارة في الأسهم، والخسارة العاطفية بطلاق أو فقدان أحد عزيز وفقدان الوظيفة أو خلافاً في محكمة أو خسارة قضية، تسبب الجلطات للإنسان الحساس”.

جلطة القلب والوفاة المفاجئة

وأشار خالد النمر، إلى أن 10% من الوفيات المفاجئة تكون بسبب جلطة القلب، لافتاً إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بالتحكم في الكوليسترول الضار والتأكد من أنه تحت 130 إذا كان الشخص ليس لديه أمراض أو تحت 100 لو كان لديه أمراض، وعدم التدخين وممارسة الرياضة، واستقرار مستويات السكر والضغط.

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