خبير تقني يكشف أحدث طرق الابتزاز الإلكتروني والوقاية منها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الخبير التقني فيصل السيف، أحدث طرق الابتزاز الإلكتروني وسرقة الأموال عبر التقنيات الحديثة والإعلانات والروابط الخادعة.

كيف تتم عملية الابتزاز

وقال السيف، خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” إن عمليات الابتزاز التي تتم حالياً تكون من خلال إرسال الأرقام السرية لجميع الحسابات الخاصة بالشخص على الإيميل الخاص به، ثم يطلب منه تحويل مبالغ مالية معينة أو يتم نشر كل بياناته على مواقع التواصل.

وأضاف أن بيانات الأشخاص يتم عرضها للبيع عبر مواقع رسمية مقابل مبالغ مالية من أصحاب عمليات الابتزاز، مبيناً أن عملية البيع تكون مقابل عملة مشفرة، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى البائع أو المشتري.

السرقة والتقنيات الحديثة

وتابع أن أساليب وطرق سرقة الأموال في التقنيات الحديثة تكون من خلال الإعلانات المضللة والروابط الخادعة مثل إعلان شراء أسهم، إضافة إلى ذلك سرقة بيانات الأشخاص على الواتساب وضمهم داخل مجموعات ومن ثم طلب الأموال منهم بأسماء وهمية لأصدقائهم.

بلاغ للجهات المختصة

ونصح فيصل السيف من تعرض لعملية ابتزاز بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة إذا كان الابتزاز صريحاً وعلنياً وموجوداً مثلما يحدث في “سناب شات”، كما نصح بتجاهل الإيميلات التي تطلب من الشخص ضرورة الرد.

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