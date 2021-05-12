شكرا لمتابعة خبر عن تحديد الشروط والفئات المسموح لها بالسفر إلى فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باريس (صدى):

نوهت سفارة المملكة في فرنسا بالشروط والفئات المسموح لها بالسفر إلى فرنسا، موضحة أن القيود المفروضة على الدخول إلى فرنسا ما زالت سارية على مواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، ويستثنى من ذلك المقيمون وبعض الحالات (الدبلوماسيين والطلبة المسجلين والممارسين الصحيين والعاملين في قطاع النقل ونحوهم).

ولفتت إلى أن القادمون يخضعون من هذه الفئات لشروط تشمل الحصول على الوثيقة الاستثنائية لدخول فرنسا و حمل فحص PCR بخلوه من الإصابة بفيروس كورونا، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من سفره، وتوقيع إقرار بخلوه من الأعراض وعدم مخالطة المصابين والتعهد بالتزامه بالعزل لدى وصوله لمدة 7 أيام وإعادة الفحص في نهايته.

وأكدت أن هذه التعليمات تُحدّث دوريا من قبل السلطات الفرنسية المعنية، ويمكن الإطلاع على النسخة المحدثة منها على على موقع وزارة الخارجية الفرنسية: أضغط هنا.