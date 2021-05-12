الطائف.. ضبط 56 مخالفة للاشتراطات الصحية وإغلاق 13 مرفقًا مخالفًا

نفذت الفرق الميدانية لأمانة الطائف أكثر من 12 ألف جولة رقابية على المرافق التجارية ذات الارتياد العالي قبيل عيد الفطر المبارك، شملت مغاسل الملابس، ومحال الحلاقة الرجالية، ومحال بيع الحلويات ومعاملها، والمطاعم ومحال بيع العصائر، وذلك لمتابعة امتثالها للإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها أغلقت العديد من المرافق المخالفة التي تهاونت في الاشتراطات الخاصة، ومنها عدم لبس الزي الموحد وتدني مستوى النظافة، وعدم إلغاء كراسي الانتظار بصوالين الحلاقة, مبينة أن الجولات الرقابية متواصلة خلال أيام العيد على الأنشطة التجارية والغذائية، لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار .

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت 13 مرفقًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بالاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما ضبطت 56 مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية ، وأزالت أكثر من 40 بسطة ثابتة ومتنقلة مخالفة.