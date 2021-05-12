«التبرع بالأعضاء».. 6 أمراء مناطق ونوابهم يسجلون في المبادرة

اقتداءً بالمبادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء. وقال إن هذه المبادرة الإنسانية هي امتداد للمبادرات والأعمال الإنسانية والخيرية للقيادة الرشيدة.

وحث أمير الرياض الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لما فيه من أجر عظيم وأثر كبير في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

المدينة المنورة

وأعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، داعيًا الجميع إلى دعم هذا البرنامج الإنساني، لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلًا بإذن الله تعالى.

ونوه بما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

كما أعلن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة تسجيله بالبرنامج، مُثمناً هذه المبادرة الإنسانية التي ترسم صورًا من التكافل المجتمعي وتمنح الأمل لمرضى الفشل العضوي النهائي.

المنطقة الشرقية

وعطفًا على البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا أمير الشرقية وسمو نائبه المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.

الحدود الشمالية

كما سجّل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأوضح أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أبناء منطقة الحدود الشمالية إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

منطقة الباحة

وأعلن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا أمير الباحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

منطقة الجوف

كما سجل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ وقال: "إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتداداً للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء"، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وحث أبناء منطقة الجوف على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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