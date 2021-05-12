الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

إقبال المتسوقين على أسواق البلد بخميس مشيط استعدادًا لعيد الفطر

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

شهدت الأسواق التجارية بمحافظة خميس مشيط خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً من المتسوقين لغرض شراء احتياجاتهم من ملبوسات وغيرها استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

إقبال الكبير على أسواق البلد

وفي جولة لـ”متابعات الخليج 365” على عددٍ من المحالات التجارية وتحديداً وسط البلد التي تشهد دائماً في مناسبتي عيدي الفطر والأضحى إقبالاً رصدت الإقبال الكبير للمتسوقين الذين قصدوا تلك المحلات المتنوعة في سلعها لغرض شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

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