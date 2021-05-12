شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.