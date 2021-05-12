شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: سجل الأسرة لا يمكن حامله من السفر إلى خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج خلال الفترة المقبلة، بشأن جواز السفر وسجل الأسرة.

وقالت "الجوازات" أن وثيقة سجل الأسرة، هي وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الهوية الوطنية، وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق نفسه، شددت على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.