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أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر 

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شكرا لقرائتكم أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر 

ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة

متابعات الخليج 365 - واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين مداخل المدينة والشوارع العامة والميادين بالإنارة التجميلية؛ وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  - متابعات الخليج 365

مظاهر الفرح بالعيد

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن ذلك يأتي ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، حيث شملت تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية، بالاضافة لتهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد.

أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  - متابعات الخليج 365 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  - متابعات الخليج 365 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  - متابعات الخليج 365 أمانة الحدود الشمالية تزين الشوارع والميادين ابتهاجاً بعيد الفطر  - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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