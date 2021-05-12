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أمطار رعدية ورياح نشطة في آخر أيام رمضان
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.
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