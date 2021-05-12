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بينهم الشرقية.. أمطار ورياح على معظم مناطق المملكة

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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