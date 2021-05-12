شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجهيز 160 طناً من الأكسجين السائل في الدمام استعداداً لتصديرها إلى الهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عمد أحد مصانع الدمام شرق المملكة على تجهيز أطنان من الأكسجين السائل من أجل تصديرها للهند.

ويجهز المصنع، وفقا لـ"العرية"، 160 طناً من الأكسجين السائل استعداداً لتصديرها إلى موانئ الهند التي تواجه كارثة صحية جراء تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن المملكة قامت في وقت سابق بتصدير شحنة كبيرة من الأكسجين السائل إلى الهند لمساعدتها في مواجهة أزمة كورونا.