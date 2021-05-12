شكرا لمتابعة خبر عن أميرا الباحة والجوف يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

بعد البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا سمو أمير الباحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

كما سجل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وقال سموه :" إن تبرع القيادة الحكيمة يأتي امتداداً للأعمال الإنسانية والخيرية التي ينتهجها قادة هذه البلاد المباركة، والرعاية الكريمة التي يولونها للمرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء"، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وحث أبناء منطقة الجوف على المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالًا لقول الله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".