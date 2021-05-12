وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال منظومة "توكلنا" إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين بالتبرّع بالمُحتاجين للأعضاء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة وانسجامًا مع توجيهاتها الدائمة والمستمرة بأهمية دعم العمل الإنساني.
وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.
ويهدف التعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لزراعة الأعضاء إلى تسهيل عملية التبرع بالأعضاء سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز www.scot.gov.sa أو عن طريق موقع توكلنا tawakkalna.sdaia.gov.sa عن طريق تطبيق "توكلنا" قريبًا في الهواتف النقالة الذي سيعمل على نقل المعلومات بشكل آلي ولحظي لقوائم المتبرعين في المركز بهدف تسريع وتحسين تجربة المستخدم.
كما يهدف هذا التعاون لنشر ثقافة التبرّع بالأعضاء؛ في سبيل الحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء، حيث يعد تطبيق "توكلنا" بفضل ما يمتلكه من بُنية تحتية متطورة حلقة وصل موثوقة بين الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في إطار إسهامه بخدمة المستفيدين في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعلًا مع مبادرة الملك وولي العهد.. توكلنا يُطلق خدمة التسجيل للتبرّع بالأعضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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