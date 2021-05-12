شكرا لقرائتكم خبر عن منح الأمل.. نائب أمير الرياض يحث على التسجيل في «التبرع بالأعضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتداءً بالمبادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وقال سموه إن هذه المبادرة الإنسانية هي امتداد للمبادرات والأعمال الإنسانية والخيرية للقيادة الرشيدة.

وحث سموه الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، لما فيه من أجر عظيم وأثر كبير في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.