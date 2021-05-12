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تزيين وتجميل.. «الحدود الشمالية» تكشف استعداداتها لعيد الفطر

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الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين مداخل المدينة والشوارع العامة والميادين بالإنارة التجميلية؛ وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية، أن ذلك يأتي ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، حيث شملت تنفيذ أعمال متنوعة من الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية، بالاضافة لتهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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