التجارة تضبط محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية في المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

ضبطت وزارة التجارة في المدينة المنورة محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلًّا الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك.

غش تجاري:

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا جاء بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر حسابها، وعليه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.



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