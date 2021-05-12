التجارة تضبط محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية في المدينة المنورة

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شكرا لقرائتكم التجارة تضبط محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12
التجارة تضبط محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية في المدينة المنورة
استغل الإقبال عليها في موسم عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
ضبطت وزارة التجارة في المدينة المنورة محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلًّا الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك.
غش تجاري:
وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا جاء بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر حسابها، وعليه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.
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