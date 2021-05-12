شكرا لمتابعة خبر عن خبير تقني: هذا أول باب لاختراق جوالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير التقني فيصل السيف، عن أول باب يمكن من خلاله أن يتعرض الشخص لاختراق بيانات جواله.

وقال السيف خلال برنامج "الليوان" :"يجب أن يكون اسم المستخدم وكلمة السر على الاي كلاود iCloud خاصة فيه فقط، ولا يجب مشاركتها مع أي محل حتى في حال تصليحه أو برمجته".

وشدد فيصل السيف على أن ذلك يعد أول باب للاختراق، قائلا:"بكل سهولة يمكن الدخول لكامل معلوماتك ووضع تطبيقات تساعده في ذلك".

وأشار إلى أن الجوال يمكن أن يكون "جاسوس متنقل"، مؤكدا أن أكثر مكان آمن لتخزين البيانات هو القرص الصلب.

وعن الخدمات السحابية، قال السيف: "هي من أفضل الخدمات إذا ما تبغى تعتمد على نفسك وما عندك شيء تخاف منه، وعليك معرفة الخدمة السحابية التي تستخدمها، فإذا كانت من شركات مصرحة سعودية نعرف بياناتنا في المملكة".