شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة العليا تعلن يوم غدا الأربعاء المكمل لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم (145 / هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1442هـ.

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 5 / 2021م واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأربعاء 30 / 9 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 12 / 5 / 2021م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وأن يوم الخميس 1 / 10 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 5 / 2021م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع هذا الوباء، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

عضو / فهد بن ناصر السليمان

عضو / عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو / حمد بن محمد أبانمي

عضو / محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس المحكمة العليا

خالد بن عبدالله اللحيدان