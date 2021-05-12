شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط محلاً يبيع حلويات منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن ضبط محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية، بالمدينة المنورة، مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"،: "أنه بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر تويتر "التجارة" تضبط في المدينة المنورة محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية، مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك".

وأضافت: "تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم".