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«التجارة» تضبط محلاً يبيع حلويات منتهية الصلاحية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن ضبط محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية، بالمدينة المنورة، مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"،: "أنه بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر تويتر "التجارة" تضبط في المدينة المنورة محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية، مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك".

وأضافت: "تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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