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الدمام - شريف احمد - أمير الشرقية ونائبه يعلنان عن تبرعهما ضمن برنامج «التبرع بالأعضاء»

- سمو أمير الشرقية وسمو ‫نائبه يدعوان الجميع إلى المشاركة في برنامج التبرع بالأعضاء

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية عن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ويأتي هذا عطفاً على المبادرة الإنسانية غير المُستغربة التي أعلن عنها ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

ودعا سمو أمير الشرقية وسمو نائبه المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى، ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد (قلب، كبد، كلى، رئة) وغيرها.