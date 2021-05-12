أمير الشرقية ومحافظا الأحساء وحفر الباطن يسجلون في برنامج التبرع بالأعضاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، عن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء.

دعوة للتسجيل:

كما دعا أمير الشرقية الجميع إلى دعم البرنامج والتسجيل فيه.

محافظا الأحساء وحفر الباطن:

في سياق متصل، أعلن الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، عن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء، بعد إعلان أمير المنطقة ونائبه التسجيل.

وكذلك أعلن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد عن تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان في البرنامج:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

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